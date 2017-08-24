Çin'in güneyini Hato Tayfunu vurdu

Hato Tayfunu'nun Çin'in güneyinde büyük tahribata ve en az 12 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi.

Vilayetin meteoroloji dairesi görevlilerinden Wu Zhifang, Hato'nun diğer tayfunlara kıyasla daha hızlı ve giderek artan şiddette bölgeyi etkisi altına aldığını ve yoğun yağışlara yol açtığını söyledi. Bölge ahalisi toprak kaymaları ve su baskınları karşısında uyarıldı.

Tayfunun en büyük tahribata yol açtığı Çin'in özel idari bölgelerinden Macau'da ölü sayısı 3'ten 5'e çıktı. Lüks otel ve kumarhanelerin bulunduğu Macau'da doğal felaketin 153 kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiği açıklandı.

Son beş yılın en şiddetli tayfunu sırasında dalgaların yükseldiği, boraların artığı ve rekor düzeyde yağmur yağdığı sahil şeridinde yüz binlerce kişi tahliye edildi.

Tayfunun etkili olduğu Hong Kong'da en az 84 kişi yaralandı. Kentteki caddeleri su bastı, ağaçlar devrildi, inşaat iskeleleri ve vinçler yıkıldı. Fırtına yer yer saatte 200 kilometre hızla esti. Hato Tayfunu'nun Hong Kong'da 870 milyon Euro'luk maddi hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

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DW/dpa/AG/HS