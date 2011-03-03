Çin'in gizli ajanları: Mektup güvercini

T24 - Dünyanın ilgisi Çin’in kendi üretimi olan ilk hayalet uçağına odaklanmışken, Pekin yönetimi bugünlerde mesaj taşıyan güvercinleri merkezine oturtan bir başka gizli projeyi hayata geçirmekle meşgul.



Çin basınında t24 - yer alan haberlere göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu, geçen yıl “yedek güvercin ordusu” oluşturmak için 10 bin güvercini eğitmeye başladı. Pekin’in amacı, olası bir savaş durumunda modern teknolojinin imkanları kullanılamaz hale gelirse, bu gücü ordunun konvansiyonel iletişim altyapısında devreye sokmak.



Devlet televizyonu CCTV’ye konuşan askeri uzman Çen Hong, “Bu güvercinler ülkemizin kara ve okyanus sınırlarında konuşlandırılmış birlikleri arasındaki iletişimi sağlayacak” dedi. Haberlere göre, eğitimden geçirilen güvercinler Çin’in güney batı bölgesindeki, Himalayalar’ın eteklerindeki uzak ve dağlık alanlarda bulunan iletişim üslerine gönderilecek.



Saatte 120 km hızla uçabilen güvercinler, yaklaşık 100 gr ağırlığında yük taşıyabilecek şekilde eğitilecek.





BİR ABD’LİNİN FİKRİYDİ



Kuşlar, Çin tarihinde birçok uzun yıllar boyunca önemli görevler için kullanıldı. 1930’lu yılların sonundan bu yana, kuşlar Çin ordusunda askeri rütbe bile elde etmeye başladı.



1937 yılında, ABD Hava Kuvvetleri’nden emekli olan Albay Claire Lee Chennault, Çin’in Japonya’nın işgaline karşı korunması için oluşturulan Uçan Kaplanlar isimli bir gruba komuta etmek için Çin’e geldi.



Chennault, savaşta kullanmak üzere yanında yüzlerce mesajcı güvercin getirdi. Savaşın sona ermesinden sonra, güvercinleri Çin’de bıraktı. Chennault’un arkasında bıraktığı güvercinler, Çin ordusunun ilk güvercin birliğini oluşturdu.



Bugün, eğitimli güvercinlerle birlikte 10 bin köpek de orduya hizmet ediyor. Bunlar, askeri depoları koruyor, özel birliklere ve sınırdaki askerlere destek veriyor. Çin ordusuna, her yıl iki bin yeni eğitilmiş köpek katılıyor. Bir zamanlar öncü rol oynayan atların ordudaki sayısı ise bugün binin altına inmiş durumda.



Savaş zamanında güvercinlerin yardımına başvuran sadece Çin Halk Kurtuluş Ordusu olmadı. İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Normandiya çıkarmasında, yüzlerce güvercin telsiz mesajlarının Naziler tarafından bloke edileceğinden endişe eden İngiliz askerleriyle iletişim kurmak için kullanıldı. Çıkarmanın başarıyla sonuçlandığı haberini Londra’ya ulaştırmayı başaran ilk güvercin askeri açıdan onurlandırılmıştı.





SADECE ORDULARIN GÖZDESİ DEĞİL



Orduların yanı sıra, suçlular da güvercinlerin çok işe yarar olduğunu fark etmişti. Ocak ayında, Kolombiya’da yetkililer, hapisteki tutukluların dışarıya uyuşturucu taşımak için kullandığı bir güvercini ele geçirdi. Esrar ve kokain yükü fazla gelen güvercin, hapishane duvarını aşamadan yere çakıldı.



Güvercinler, Çin’de vakit geçirmek için de kullanılıyor. Çin’in orta sınıfı arasında, güvercin yarıştırmak ve beslemek çok yaygın bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ocak ayının sonlarında, bir Çinli, Belçikalı bir yarış güvercini için 200 bin dolar teklif ederek, bu alanda rekor kırdı.









