Çin'in faiz adımı Borsa İstanbul'a yaradı

Küresel hisse senetleri piyasasındaki panik dalgasıyla dün sert gerileyen BIST-100 endeksi, bugün gelen tepki alımları, global borsaların dip sonrası yönünü yukarı çevirmesi ve Çin Merkez Bankası'nın attığı adımların piyasalara verdiği destekle yüzde 3 yükselişle kapattı.

Güne yüzde 1'in üzerinde primli başlayan BIST-100, gün içinde 73,778 puana kadar yükselmesinin ardından yüzde 3.04 yükselişle 73,509 puanda kapandı. Endeks dün 69,797 puana kadar gerileyerek 2014 Mart sonu seviyelerine inmiş; günü ise yüzde 3.33 kayıpla 71,341.95 puanda tamamlamıştı.

Son 4 ayda yüzde 25 düşüş

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gedik Yatırım Yurtiçi Satış Müdürü Eral Karayazıcı, "Dünya borsaları genelinde son bir haftada yüzde 10, son dört ayda ise yüzde 25'e varan düşüşler oldu. Hisse senetlerinde önemli bir iskonto oluştu. Dün panik satışlarla taban oluşumunu gördük. Borsaların dip yapmasıyla birlikte ana rota da yukarı çevrildi. Global piyasalardaki bugünkü yükleşin tepkiden çok, bir trend değişimi olduğunu düşünüyorum" dedi ve ekledi:

"Yurtdışındaki bu hareket BIST'e de paralel şekilde yansıdı. Erken seçim zaten BIST fiyatlamasının içine girdiği için, dünyadaki yukarı yönlü eğilim devam ettiği sürece, BIST'in de yönü artık yukarı olacaktır."

50 puan düşürdü

BIST-100 geçen haftanın tamamını iç siyasi belirsizlik ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle yüzde 4.5 kayıpla tamamlamış; dünkü sert satışlar sonrasında dün itibariyle toplam kayıp yüzde 7.7'yi bulmuştu.

Karayazıcı, gün içinde zaten primli seyreden global piyasalara, öğle saatlerinde Çin Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların da ekstra destek sağladığını ifade etti.

Çin ekonomisine ilişkin endişelerle dün sert gerileyen Avrupa borsaları bugün tepki alımlarıyla yükselirken; Çin'in bankalara yönelik zorunlu karşılıkları düşürmesi ve faiz indirim kararı sonrası kazanımlarını daha da artırdı.

Avrupa borsalarındaki temel eğilimi gösteren FTSEU300 endeksi saat 1737'de yüzde 3.8 yukarıdaydı.



Gelişmekte olan ülkeler endeksi de yüzde 2.6 yukarıdaydı.



ABD borsalarından Dow Jones yüzde 1.7 S&P 500 yüzde 1.9, Nasdaq yüzde 2.5 primli seyrediyor.