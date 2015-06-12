Çin'in eski güvenlik bakanı yolsuzluktan ömür boyu hapis cezası aldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin eski iç güvenlik bakanı ve Çin Komünist Partisi'nin eski merkez komite ve politbüro yürütme komitesi üyesi Zhou Yongkang, yolsuzluktan dolayı ömür boyu hapis cezası aldı. Zhou'nun devlet sırlarını ortaya çıkarttığı ve gücünü istismar ettiğine de karar verildi.

72 yaşındaki Zhou'nun, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ceza alan en üst düzey isim olduğu söylenirken, devletin resmi yayını Xinhua, bunun ülkede hukukun üstünlüğünün kanıtı olduğunu belirtti. Çin Komünist Partisi'nin gazetesinde ise, parti disiplini söz konusu olduğunda hiçbir üyeye özel muamele yapılmayacağı belirtildi.

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping döneminde başlayan yolsuzlukla mücadele operasyonları sürerken, ülkede yolsuzluğa karışmış pek çok üst düzey ismin tedirgin olduğu ve ülkeyi terk etmeye çalıştığı söyleniyor.