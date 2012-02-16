Çin'in en ünlü hakemine şike hapsi

T24 - Çin'in bir dönem en başarılı hakemi sayılan Lu Jun, şike için rüşvet aldığı suçlamasından 5.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2002 yılındaki dünya kupası finallerinde de maç yöneten Lu Jun Çin futbolundaki yolsuzlukların soruşturulduğu davada suçlu bulunan dokuz kişi arasında.

Sanıklar, Çin futbolunu temizlemek için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Şike konusunda başka dosyaların da soruşturulmakta olduğu bildiriliyor.

Bir zamanlar ''Altın düdük'' olarak adlandırılan Lu Jun, dünya kupasında düdük çalan ilk Çinli hakem olmuştu.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; Asya Futbola Federasyonu tarafından iki kez yılın hakemi seçilen Lu Jun, bazıları 2003 yılında oynanan yedi lig maçında şike yapmak için rtoplam 128 bin dolar üşvet almak suçlamalarından mahkum oldu.

Rüşvet olayına karışan kulüplerden Şangay Shenhua daha kısa bir süre önce Fransız yıldız Nicolas Anelka'yı kadrosuna katmıştı.

İddianamede kulübün aralarında hakemlerin de bulunduğu bazı kişilere rüşvet vermek için 1 milyon dolar harcadığı öne sürülüyor.

Soruşturma konusu olaylarda haksız penaltıl kararları, uluslararası hazırlık maçları ve bahis şikelerinden söz ediliyor.

Çin'de yolsuzluğa bulaşmış hakemler ''kara düdük'' olarak niteleniyor.

Çin'de 2009'da başlayan şike soruşturması kapsamında aralarında hakemler, oyuncular, yöneticiler ve teknik direktörlerin de bulunduğu onlarca kişi tutuklanmıştı.

Çin Futbol Federasyonu'nun iki eski üst düzey yöneticisi, Çin haber ajansı'nın deyimiyle, ''iki büyük balık'' da benzer bir soruşturma kapsamında yargılanmayı bekliyor.