Çin'in eğitimli işsiz ordusu

Çin'de üniversite mezunları iş bulabilmek umuduyla fuara gidince izdiham çıktı. Fuarda yaklaşık 1 milyon kişinin iş bulması bekleniyor.



Nüfusu 1.3 milyar olan Çin'de en büyük problemlerden biri işsizlik. 2007'de 6 milyon kişi üniversiteden mezun oldu. Bu rakam bir yıl öncesinin yüzde 7 fazlası.



Bu rakamlar ışığında Çin'de düzenlenen üniversite mezunları için iş fuarında izdiham olması kaçınılmaz oldu. Kasım aynın sonuna kadar açık kalacak olan fuarda yaklaşık 1 milyon kişinin iş bulması bekleniyor.



Çin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Tian Chengping "ümitsiz" bir durumla karşı karşıya olduklarını belirtiyor.



Tian Chengping, geçen nisan ayında düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı sırasında, hükümetinin bu yıl dokuz milyon kişiye iş sağlama hedefine varması halinde bile, 12 milyondan fazla kişinin hala iş arayacağını vurgulamıştı. Ancak küresel krizin bu durumu daha da kötüleştirdiği söyleniyor.