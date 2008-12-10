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Ekonomi

Çin’in dış ticareti yedi yıldır ilk kez geriledi

Çin'in dış ticareti geçen ay geriledi. Çin'in ihracatı küresel talebin zayıflaması üzerine son 7 yılda ilk kez düştü.

10 Aralık 2008 02:00

Çin'in ihracatı ve ithalatı geçen ay geriledi. Çin'in ihracatı küresel ekonomik krizin talebi zayıflatması üzerine son 7 yılda ilk kez düştü.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisi Çin'in gümrükler kurumu, ihracatın kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 ve ithalatın yüzde 17,9 düştüğünü açıkladı.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, ihracatın Haziran 2001'den bu yana ilk kez düştüğünü bildirdi.

Ekonomistler, Kasım 2007 ile karşılaştırıldığında Çin'in geçen ay ihracatının yüzde 15 ve ithalatının yüzde 12 artmasını bekliyorlardı. Ekim ayında Çin'in ihracatı yüzde 19,1 yükselmişti.

Gümrükler kurumuna göre, ithalat ihracattan daha hızlı düştüğü için Çin'in ekim ayında 35,2 milyar dolar olan dış ticaret fazlası geçen ay 40,1 milyar dolara çıktı. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki gerileme Çin'in ithalat faturasını azalttı, ancak ihracattaki düşüş Çin mallarına olan talebin de düştüğünü gösteriyor.

Ekonomistler, Çin'in ihracatının ve ithalatının muhtemelen gelecek yıl haziran ayına kadar düşmesinin devam etmesini bekliyor.

Çin, geçen yıl yüzde 11,9 olan ekonomik büyümesinin son çeyrekte yüzde 9'a düşmesi üzerine 9 Kasımda 586 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketi açıklamıştı.

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