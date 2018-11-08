Çin'in dijital ekonomisi 3 trilyon 942 milyar dolar 

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Dünya İnternet Konferansı\'nda yayınlanan verilere göre, Çin\'in dijital ekonomisi 2017 yılında, 3 trilyon 942 milyar doları (27 trilyon 200 milyar yuanı) buldu.

5. Dünya İnternet Konferansı\'nda, \"2018 Dünyada İnternetin Gelişimi\" ve \"2018 Çin\'de İnternetin Gelişimi\" isimli raporlar yayınlandı.

Raporlara göre, başını internet teknolojisinin çektiği bilişim teknolojileri, insanlığın üretim faaliyetleri ve günlük hayatlarıyla derinlemesine kaynaşarak, büyümede öncü rol oynuyor. Bu konuda ABD ve Çin önde gelen iki ülke konumunda.

Çin uluslararası radyosunun haberine göre; hızlı artış eğilimini sürdüren küresel e-ticaret piyasasında gerçekleştirilen ticaret hacmi ise, 2 trilyon 300 milyar doları buldu.Böylece dijital ekonominin büyümeye katkısı, yüzde 55\'e ulaştı.

Raporlarda ayrıca, Çin\'de bu yıl bilişim altyapı tesislerinin sürekli iyileştiğine, internet teknolojisinin devamlı olarak ilerlediğine, dijital ekonomide güçlü büyüme eğilimi görüldüğüne, siber güvenlik savunma yeteneklerinin yükseldiğine ve internet kültürünün günden güne zenginleştiği belirtildi.