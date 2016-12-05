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Ekonomi

"Çin'in çizdiği yeni ipek yolunda Türkiye yok"

Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi: Çin, Gürcistan’ın batısında bulunan Anaklia’ya Türkiye’deki bütün limanların iki katı kapasitesine sahip bir liman yapıyor

05 Aralık 2016 17:21

Narenciye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Gürdoğan “Çin, Gürcistan üzerinden Karadeniz’i geçerek, Güney’de de Kıbrıs Rum kesimini kullanarak Türkiye’yi by-pass etmeye çalışıyor” iddiasını ileri sürdü. Gürdoğan “Biz de Kazakistan ile ortak Ro-Ro ve trenferi hattı kuralım, Kazakistan’ı üs yaparak atak yapalım” dedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye’nin Kazakistan’a narenciye ihracatını artırmak amacıyla Almatı’da organize edilen tanıtım etkinliğinde konuşan Gürdoğan şunları söyledi:

“Çin, Gürcistan’ın batısında bulunan Anaklia’ya Türkiye’deki bütün limanların iki katı kapasitesine sahip bir liman yapıyor. Bu limana tren yolu ile gelip, Karadeniz’den deniz yolu ile devam ederek Avrupa pazarlarına ulaşmayı hedefliyor. Böylece ürün teslim süresini 10 güne düşürecek. Gürcistan’daki Anaklia limanı ile Romanya’nın Köstence limanı arasına trenferi ve Ro-Ro hattı kurarak Türkiye’yi by-pass edecekler. Çin, Güney Kıbrıs’a liman yaptı. Türkiye iki taraftan by-pass ediliyor. AB’ye alternatif pazar olacak bölge için acilen harekete geçmeliyiz” 

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