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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin'in büyüme hızı düşüyor

Çin'in ekonomik büyüme hızı 2015'te yüzde 7'nin altına indi. Son 25 yılın en düşük büyüme oranı konjonktürdeki yavaşlamanın devam edeceğini gösteriyor.

19 Ocak 2016 11:17


Pekin'den yapılan resmi açıklamaya göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik büyüme hızı son 25 yılın en düşük seviyesine indi. Çin İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakamlara göre, 2015 yılı büyüme hızı yüzde 6,9 oldu. Bu oran, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

2014 yılında Çin'in ekonomik büyüme hızı yüzde 7,3'e gerilemişti. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Çin'in sınai üretimi 2015 yılında sadece yüzde 5,9 oranında arttı. 2014 yılında da sanayi sektöründe daralma görülmüş ve sınai üretim artışı yüzde 8,3'te kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Halk CumhuriyetiKurumuDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

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