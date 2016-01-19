Çin'in büyüme hızı düşüyor



Pekin'den yapılan resmi açıklamaya göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomik büyüme hızı son 25 yılın en düşük seviyesine indi. Çin İstatistik Kurumu'nun yayınladığı rakamlara göre, 2015 yılı büyüme hızı yüzde 6,9 oldu. Bu oran, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın devam edeceği şeklinde yorumlanıyor.

2014 yılında Çin'in ekonomik büyüme hızı yüzde 7,3'e gerilemişti. İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Çin'in sınai üretimi 2015 yılında sadece yüzde 5,9 oranında arttı. 2014 yılında da sanayi sektöründe daralma görülmüş ve sınai üretim artışı yüzde 8,3'te kalmıştı.