Çin'in bütün bankaları artık borsada

T24- Çin'in en büyük dört devlet bankasından sonucusu da, Şanghay borsasında işlem görmeye başladı.



Komünist lider Mao Zedong tarafından kırsal nüfusu ihtiyaçları için kurulan Çin Ziraat Bankası ABC, borsaya giriş deneyiminin başarılı olması halinde daha fazla hisseyi yatırımcılara açacaklarını duyurdu.

Bankanın bu yolla 22 milyar dolardan fazla nakit toplaması hedefleniyor.

Bu rakama ulaşılması halinde Ziraat Bankası'nın borsaya girişi, dünyanın en büyük halka arzı olabilir.

Bu alandaki en büyük girişim Ekim 2006'da Çin Ticaret Bankası'nın 21,9 dolarlık halka arzıydı.



İlgi sınırlı oldu



Ancak hisselerin halka arzının ilk saatlerinde, işlemler ağır başladı.

Hisseler sabah seansında yüzde 2,7 değer kazandı. Beklenti ise yükselişin yüzde 5'i bulmasıydı.

Kapanışta ise, değer artışı yüzde 0,75 ile sınırlı kaldı. Hisselerin 2,70 yuanlık fiyatı halk arz bedeli olarak belirlenen 2,68'in üzerine çıkmakla birlikte, seans başındaki 2,74 düzeyini tutturamadı.

Bu duruma yatırımcıların bankanın kendisini modernize edip edemeyeceği konusundaki şüphelerinin yol açmış olabileceği yorumları yapılıyor.

Hisselerin ikinci bölümü de yarın Hong Kong borsasında işleme açılacak.

Halka arz, Şanghay borsası için de önemli bir fırsat olarak görülüyordu.

Çin Ziraat Bankası'nın hisse arzı ile Şanghay borsası, işlem gören hisse değeri açısından Çin bileşik endeksinde üçüncü büyük unsur haline geldi.

Şanghay Borsası, sene başından bu yana değerinin yüzde 25'ini yitirmişti.