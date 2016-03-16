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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin'in beş yıllık planı onaylandı

Çin yönetiminin yeni beş yıllık planı Halk Kongresi'nde kabul edildi. Genel bütçe açığının rekor düzeye çıkması bekleniyor.

16 Mart 2016 17:29


Çarşamba günü sona eren Çin Halk Kongresi Genel Kurulu yeni beş yıllık planı onayladı. İki bin 900 delegenin katıldığı kongrede Pekin yönetiminin beş yıllık icraat programı 25 çekimser oy ve 53 ret oyuna karşı kabul edildi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin eski hızını kaybetmiş olmasına rağmen Devlet ve Parti Başkanı Şi Cinping'in beş yıllık planında, 2020 yılına kadar yıllık büyüme hızının asgari yüzde 6,5 olacağı belirtiliyor. Uzmanlar piyasa ekonomisi reformlarının yetersiz kalması nedeniyle parti yönetimi tarafından saptanan büyüme hızını ‘aşırı azimli' buluyorlar.

Beş yıllık planda milli gelirin 2020 yılına kadar on yıl önceki düzeyin iki katına çıkarılacağına, araştırma ve inovasyon sayesinde Çin ekonomisine ivme kazandırılacağına, hizmetler sektörünün büyütülüp, sanayideki kapasite fazlasının eritileceğine, altyapı ve çevre yatırımlarının artacağına yer veriliyor.

Bütçe açığı artacak

Başbakan Li Keçiang'ın icraat raporunun ibra edildiği Çin Halk Kongresi'nde şimdiye kadar yönetimin sunduğu rapor ve planlar hiç ret edilmemişti. Resmi Çin medyası Kongre'de kullanılan oy sayısı hakkında bilgi vermiyor.

Çin'in savunma bütçesi yüzde 7,6 oranında artırılacak. Ekonomik durum nedeniyle savunma bütçesindeki artış son altı yılın en düşük seviyesine çekildi. Güney Çin Denizi'ndeki gerginlik nedeniyle savunma bütçesindeki artış genel bütçe artışından fazla olacak.

Artan giderler ve vergi gelirlerinin azalması nedeniyle Çin'in bütçesi milli gelirin yüzde üçü büyüklüğünde açık verecek. Rekor açık Çin'in dev mali gücü açısından endişe verici bulunmuyor.

Siyasi faaliyette bulunmak yasak

Hayır kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen yeni yasada bağış toplamanın kolaylaştırılması, harcamalara şeffaflık getirilmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması öngörülüyor. Sosyal yardım amaçlı bağışta bulunma alışkanlığının yaygın olmadığı Çin'deki hayır dernekleri skandallara yol açmaktaydı.

Yeni yasa siyasi faaliyette bulunan kuruluşlara ise daha fazla dokunulmazlık getirmiyor. Çin'in ‘milli güvenliği açısından tehlikeli bulunan' derneklerle ilgili yasak devam edecek. Yasada, Çin'in güvenliğini tehdit eden faaliyetlere açıklık getirilmiyor. Resmi makamlar tarafından sorun yaratabileceğine kanaat getirilen siyasi faaliyetler yasanın bu maddesi uyarınca kolayca yasaklanabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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