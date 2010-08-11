Çin'in bebek mamasında yeni skandal

T24- Yapılan testlerde on beş ay ile dört yaş arasında değişen ve aynı bebek maması ile beslenen üç küçük kızın hormon seviyelerinin ortalama bir yetişkin kadınınkinden fazla olduğu ortaya çıktı.



Bebeklerde yüksek seviyede estradiyol ve prolaktin hormonlarının tespit edildiği kaydedildi. Hubei Anne ve Çocuk Hastanesi çocuk bakım bölümü başhekimi Yang Qin, "Bebeklerdeki yüksek hormon seviyesi kesinlikle bir problem olduğunu gösteriyor. Anne babalar bu mamayı çocuklarının beslenmesinde kullanmamalılar ve süt tozu hemen analiz edilmeli" dedi.



FİRMA İDDİALARI REDDETTİ



Guangdong bölgesi süt ürünleri birliği eski başkanı Wang Dingmian, bu hormonların hayvanların bakımı sırasında besin zincirine dahil olmuş olabileceğini belirtti. Habertürk'ün derlediği habere göre, mamanın üreticisi Synutra firmasıysa, ürünlerinin güvenli olduğunda ısrarlı. Synutra firması, ürünlerinde kullandıkları süttozuna yasal olmayan hiçbir maddenin eklenmediğini kaydetti. Göğüs çıkaran mamaların başkent Pekin ve Wuhan şehrinde hâlâ satıldığı iddia edildi. 2008'de de Çin tarafından üretilen süt ürünlerinde plastik yapımında kullanılan zehirli bir kimyasal madde olan melamin kullanıldığı ortaya çıkmış ve bu ürünler bütün dünyada toplatılmıştı. En az altı bebeğin öldüğü ve 300 bin bebeğin hastalandığı skandaldan bu şirketler sorumlu tutulmuştu.

Melamin, Çin'de yaygın olarak yasadışı bir şekilde yüksek protein etkisi vermek amacıyla süt ürünlerinde kullanılıyor.