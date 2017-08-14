T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'in askeri disiplin uygulanan internet bağımlılığı tedavi merkezlerine eleştiriler bir gencin ölümü sonrası arttı

Tedavi altındayken bir gencin ölmesi tartışmaları alevlendirdi

14 Ağustos 2017 15:53

Çinde internet bağımlılığı tedavi merkezlerinin yöntemleri tartışılıyor. Bu merkezlerden bazıları askeri disipliniyle nam salmış, çok sert oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti.

Çin'de bir gencin internet bağımlılığı tedavi merkezine gönderilmesinden birkaç gün sonra ölmesi bu kurumlar hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

18 yaşındaki gencin cesedinde çok sayıda yara izi olduğu iddia edilirken merkezin direktörü ve bazı çalışanları gözaltına alındı.

Olayın Ağustos başında, ülkenin doğusundaki Anhui bölgesinde meydana geldiği açıklandı.

Çin'de internet ve oyun bağımlılarına yönelik tedavi merkezlerinin sayıları son dönemde artış göstermişti.

Bu merkezlerden bazıları askeri disipliniyle nam salmış, çok sert oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti.

"Oğlumun bedeni yaralarla kaplıydı"

Son olayda yaşamını yitiren gencin annesi, oğlunun ciddi bir internet bağımlılığı olduğunu ve eşiyle birlikte çocuklarına yardım etmekte yetersiz kaldıkları nedeniyle çocuklarını tedavi merkezine göndermeye karar verdiklerini anlattı.

Anhui Shangbao gazetesine konuşan ve Anhui bölgesindeki Fuyang kentinde bulunan bir merkezin hem psikolojik rehberlik hem de fiziksel egzersiz yaptırdığını duyunca orayı tercih ettiklerini belirten anne, 3 Ağustos'ta gönderdikleri oğullarının 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldığını ve bedeninin baştan aşağı yaralarla kaplı olduğunu söyledi.

Çin'deki bazı internet bağımlılığı tedavi merkezlerinin hastaları dövdüğü ve elektroşok uyguladığı ortaya çıkmış, geçen yıl bir gencin kendisini istismara uğradığı tedavi merkezine gönderen annesini öldürdüğü bildirilmişti.

Ülkedeki internet bağımlılığı üzerine araştırmalar yapan Güney Kore'deki Ewha Kadın Üniversitesi'nden Trent Bax, bu merkezlerin duygusal reklam teknikleri kullanarak sorunlarına hızlı ve kolay çözüm arayan aileleri kendine çektiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Bax, ailelerin internet veya oyun bağımlısı olan çocuklarının gelecekte hiçbir zaman başarılı olamayacağından endişe duyduğunu, bunlardan bazılarının gerektiğinde çocuğa dayak atılabileceğini düşündüğünü anlatıyor.

Çin'deki tedavi merkezlerinde elektroşok cihazlarının kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı mecliste görüşülmeyi bekliyor.

ETİKETLER

Çininternet bağımlılarıtedavişiddettartışmalar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24