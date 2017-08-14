Çin'in askeri disiplin uygulanan internet bağımlılığı tedavi merkezlerine eleştiriler bir gencin ölümü sonrası arttı

Çinde internet bağımlılığı tedavi merkezlerinin yöntemleri tartışılıyor. Bu merkezlerden bazıları askeri disipliniyle nam salmış, çok sert oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti.

Çin'de bir gencin internet bağımlılığı tedavi merkezine gönderilmesinden birkaç gün sonra ölmesi bu kurumlar hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

18 yaşındaki gencin cesedinde çok sayıda yara izi olduğu iddia edilirken merkezin direktörü ve bazı çalışanları gözaltına alındı.

Olayın Ağustos başında, ülkenin doğusundaki Anhui bölgesinde meydana geldiği açıklandı.

Çin'de internet ve oyun bağımlılarına yönelik tedavi merkezlerinin sayıları son dönemde artış göstermişti.

Bu merkezlerden bazıları askeri disipliniyle nam salmış, çok sert oldukları gerekçesiyle eleştirilmişti.

"Oğlumun bedeni yaralarla kaplıydı"

Son olayda yaşamını yitiren gencin annesi, oğlunun ciddi bir internet bağımlılığı olduğunu ve eşiyle birlikte çocuklarına yardım etmekte yetersiz kaldıkları nedeniyle çocuklarını tedavi merkezine göndermeye karar verdiklerini anlattı.

Anhui Shangbao gazetesine konuşan ve Anhui bölgesindeki Fuyang kentinde bulunan bir merkezin hem psikolojik rehberlik hem de fiziksel egzersiz yaptırdığını duyunca orayı tercih ettiklerini belirten anne, 3 Ağustos'ta gönderdikleri oğullarının 5 Ağustos'ta hastaneye kaldırıldığını ve bedeninin baştan aşağı yaralarla kaplı olduğunu söyledi.

Çin'deki bazı internet bağımlılığı tedavi merkezlerinin hastaları dövdüğü ve elektroşok uyguladığı ortaya çıkmış, geçen yıl bir gencin kendisini istismara uğradığı tedavi merkezine gönderen annesini öldürdüğü bildirilmişti.

Ülkedeki internet bağımlılığı üzerine araştırmalar yapan Güney Kore'deki Ewha Kadın Üniversitesi'nden Trent Bax, bu merkezlerin duygusal reklam teknikleri kullanarak sorunlarına hızlı ve kolay çözüm arayan aileleri kendine çektiğini söylüyor.

BBC'ye konuşan Bax, ailelerin internet veya oyun bağımlısı olan çocuklarının gelecekte hiçbir zaman başarılı olamayacağından endişe duyduğunu, bunlardan bazılarının gerektiğinde çocuğa dayak atılabileceğini düşündüğünü anlatıyor.

Çin'deki tedavi merkezlerinde elektroşok cihazlarının kullanımını yasaklayan bir yasa tasarısı mecliste görüşülmeyi bekliyor.