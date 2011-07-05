-ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİYAH ÇELENK ANKARA (A.A) - 05.07.2011 - Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi bir grup, 5 Temmuz 2009'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de meydana gelen olaylar nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğine siyah çelenk bıraktı. Kuğulu Park'ta toplanan dernek üyeleri, sloganlar atarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği önüne kadar yürüdü. Dernek Genel Başkanı Seyit Tümtürk, burada yaptığı konuşmada, 5 Temmuz 2009'da yaşanan Urumçi olaylarında yüzlerce Uygur Türkünün hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin de yaralandığını ve tutuklandığını söyledi. Tümtürk, ''Olayların en sert önlem ve politikalarla günler sonra kontrol altına alınmasından bu yana Doğu Türkistan'da hayat normale dönmüş gözükse de Uygur Türkleri ile Çinlilerin artık bir arada yaşayamayacakları gün gibi aşikardır'' diye konuştu. Tümtürk, 5 Temmuz olaylarının faillerinin, ''Çin'in Gungdong kentindeki oyuncak fabrikasında çalışmaya mecbur edilen ve oradaki Çinlilerin bir gece baskını ile hayatlarını kaybedenlerin akıbetlerini öğrenmek ve suçluların bulunup cezalandırılması için yapılan bir gösteride sivil ve silahsız halka ateş açan güvenlik kuvvetleri olduğunu'' ifade ederek, Çin hükümeti ve yöneticilerini eleştirdi. Açıklamanın ardından Tümtürk ve beraberindeki bir grup, Büyükelçiliğe siyah çelenk bıraktı.