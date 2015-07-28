Çin'in 15 yıllık oyun konsolu yasağı sona eriyor

Çin, 2000 yılında alınan bir karar ile oyun konsollarına da yasak getirmişti. Ancak Çin Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır geçerliliğini sürdüren bu yasaklama kararı artık geçerli değil. Buna göre Sony, Microsoft ve Nintendo gibi şirketler artık Çin için oyun konsolları üretip ülke içinde satış yapabilecek.

WebMasto'da yer alan habere göre Çin’de ilk olarak 2000 yılında başlayan oyun konsolları yasağı, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminde olumsuz etki yarattığı gerekçesi ileri sürülerek uygulamaya koyulmuştu. Geçtiğimiz sene ise Şangay’daki serbest ticaret bölgesi sınırları içinde olması koşuluyla konsol üreticilerine iş yapma izni verilmişti. Şimdi ise bu yasağın tamamen kaldırılması sebebiyle konsol üreticilerine oldukça önemli bir pazar açılmış oldu.

Yasağın kaldırılması konsol üreticilerinin tamamen özgür olacağı anlamına da gelmiyor. Zira her ne kadar yasak kaldırılmış olsa da, konsol üreticilerinin üretilen her bir konsol için oldukça sıkı bir denetime gireceğini söylemek mümkün.

Oyun konusunda Asya ülkelerinde Japonya’dan sonra gelen ve pazarın yüzde 38‘ine sahip olan Çin’in bu kararı, Sony’nin PlayStation, Microsoft’un Xbox ve Nintendo’nun Wii konsollarının üretimi için çok ciddi bir fırsat oluşturduğunu söylemek mümkün.