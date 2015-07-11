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Dünya

Çin'i tayfun vurdu; 865 bin kişi tahliye edildi

Çin'in doğusunda etkili olan Çan-Hom tayfunu nedeniyle en üst seviyede kırmızı alarm verilirken, 865 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi

11 Temmuz 2015 18:30

Çin'in resmi Xinhua haber ajansı, ülkenin doğu kıyılarına ulaşan ve özellikle Zhenjiang eyaletinde etkili olan Çan-Hom tayfunu nedeniyle bölgede kırmızı alarm verildiğini duyurdu. Zhejiang'a bağlı Wenling'de 865 binden fazla kişin güvenli bölgeye tahliye edildi. 

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Çan-Hom tayfununun 1949'dan bu yana Zhenjiang eyaletini olumsuz etkileyen en kötü tayfun olabileceğine dikkat çekerken, ülkede yüzlerce uçak ve tren seferi iptal edildiği ve 30 bine yakın teknenin limana geri çağrıldığı ifade edildi.

Öte yandan ülkenin doğu sahilindeki Şanghay kentinde de tayfun alarmı verilirken, diğer eyaletlerden kente uçak seferi yapılamıyor.

Halk, fırtına ve şiddetli yağışlara karşı uyarılırken, Pazartesi gününe kadar tayfunun olumsuz etkisinin sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Çin'de hava uyarı sistemi, "mavi, sarı, turuncu ve en üst düzeyde kırmızı" olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

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