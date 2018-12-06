Çin'i protesto için yürüyen 2 Doğu Türkistanlı, Bolu'ya ulaştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- ÇİN\'in Doğu Türkistan\'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için 1 Aralık\'ta İstanbul\'dan yola çıkarak Ankara\'ya yürüyen Erşidin Erkin (32) ile Ali Zülfikar (34) Bolu\'ya ulaştı.

Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar isimli 2 Uygur Türkü, Çin’in Doğu Türkistan\'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için 1 Aralık\'ta İstanbul\'dan Ankara\'ya gitmek üzere yola çıktı. Erşidin Erkin ve Ali Zülfikar, Bolu\'ya ulaştı. Soğuk hava nedeniyle Bolu Dağı geçişinde zor anlar yaşayan Türkistanlı gençleri Bolu\'da Ülkü Ocağı üyeleri karşıladı. Bolu Ülkü Ocakları üyeleri ve bazı vatandaşlar Erkin ve Zülfikar\'ın yürüyüşüne destek vererek bir süre onlarla yürüdü. Tekbir getirerek yürüyen kalabalık grup ellerinde Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı taşıdı. Erşidin Erkin, kendilerine verilen desteğin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, gözyaşları içinde, \"Çin önceden bize zulüm ediyordu. Şimdi zulmü de aştılar direkt ölüm veriyorlar. Bizim namusumuzla dalga geçiyorlar. Bu sadece bizim namusumuz değil, tüm dünyadaki Türk kardeşlerimizin namusu. Her bir Türk ailesinin evine Çinli ajan koyuyorlar. O Çinliler bizim annemize, ablalarımıza ayaklarını yıkatıyorlar. Bizim 35 milyon nüfusumuz vardı. 75 seneden beri bizi işgal ettiler. 35 milyon nüfusumuz 25 milyona düştü. 10 milyon nüfusumuz nereye gitti? Türk\'ün birbirine sahip çıkması lazım\" dedi.



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