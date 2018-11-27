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Dünya

Çin'i kum fırtınası vurdu

Sis nedeniyle uçuşlar iptal edildi ve bazı otoyollar ulaşıma kapatıldı

27 Kasım 2018 18:13

Çin'in Gansu bölgesinde kum fırtınası meydana geldi. Yaklaşık 100 metre yüksekliğe kadar erişen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Saniyede 17 metre hızla ilerleyen kum fırtınasının yılın bu zamanında oldukça nadir görüldüğü aktarıldı. Uzmanlar, bir başka kum fırtınasının başkent Pekin'de etkili olabileceği uyarısında bulundu.

Çin'in bazı bölgeleri de yoğun sisten etkilendi. Sis sebebiyle uçuşlar iptal edildi ve bazı otoyollar ulaşıma kapatıldı. Ülkenin Shandong bölgesinde ikinci seviyede alarm verildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada yoğun sisin hafta boyunca devam edeceği bildirildi.

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