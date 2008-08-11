Çin'i durdurabilene aşk olsun!

Tempo24-



Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 29.Yaz Oyunları'nın ikinci gününde ev sahibi Çin toplamda 6'sı altın 8 madalya ile önde gidiyor.



Çin'i 3'ü altın 5 madalya ile Kore izlerken, Amerika Birleşik Devletleri ise 2'si altın 8 madalya ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise halterde Sibel Özkan'ın aldığı gümüş madalya ile 17.sırada bulunuyor. Dün ve bugün Pekin'deki oyunlarda 21'i altın,21'i gümüş, 25'i bronz olmak üzere toplam 67 madalya dağıtıldı.



Olimpiyatların ikinci gününde madalya dağılımı şöyle gerçekleşti:

"Çin 6 altın 2 gümüş

Kore 3 altın 2 gümüş

ABD 2 altın 2 gümüş 4 bronz

Çek Cumhuriyeti 2 altın

İtalya 1 altın 2 gümüş 1 bronz

Japonya 1 altın 2 bronz

Avustralya 1 altın 1 bronz

İspanya 1 altın 1 bronz

Hollanda 1 altın 1 bronz

İngiltere 1 altın 1 bronz

Romanya 1 altın 1 bronz

Taylan 1 altın 1 bronz



