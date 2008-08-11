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Spor

Çin'i durdurabilene aşk olsun!

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 29.Yaz Oyunları'nın ikinci gününde ev sahibi Çin toplamda 6'sı altın 8 madalya ile önde gidiyor.

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 29.Yaz Oyunları'nın ikinci gününde ev sahibi Çin toplamda 6'sı altın 8 madalya ile önde gidiyor.

Çin'i 3'ü altın 5 madalya ile Kore izlerken, Amerika Birleşik Devletleri ise 2'si altın 8 madalya ile üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye ise halterde Sibel Özkan'ın aldığı gümüş madalya ile 17.sırada bulunuyor. Dün ve bugün Pekin'deki oyunlarda 21'i altın,21'i gümüş, 25'i bronz olmak üzere toplam 67 madalya dağıtıldı.

Olimpiyatların ikinci gününde madalya dağılımı şöyle gerçekleşti:
"Çin 6 altın 2 gümüş
Kore 3 altın 2 gümüş
ABD 2 altın 2 gümüş 4 bronz
Çek Cumhuriyeti 2 altın
İtalya 1 altın 2 gümüş 1 bronz
Japonya 1 altın 2 bronz
Avustralya 1 altın 1 bronz
İspanya 1 altın 1 bronz
Hollanda 1 altın 1 bronz
İngiltere 1 altın 1 bronz
Romanya 1 altın 1 bronz
Taylan 1 altın 1 bronz

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