-ÇİN'İ BU KEZ DE FIRTINA VURDU ŞANGHAY (A.A) - 23.06.2011 - Çin'in güneyini, bu yılın dördüncü tropik fırtınası olan "Hayma" vurdu. Şinhua ajansının haberine göre, fırtına başta Guangdong eyaleti olmak üzere Haynan adasını ve Fucien eyaletini etkiledi. Fırtınanın etkisiyle özellikle Haynan adasında 60 ile 120 milimetre yağış görüldüğü kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yaklaşık bir aydır süren şiddetli yağmur ve sel felaketlerinin ardından gelen fırtına nedeniyle halkı toprak kaymalarına karşı uyardı. Öte yandan yetkililer, Çin'in güneydoğu sahillerine doğru ''Meari'' adı verilen başka bir fırtınanın yaklaştığını bildirdi. Tayvan'ın doğu sahillerinden geçmesi beklenen Meari fırtınasının, Çin'in ana kesiminin doğu sahillerinde şiddetli yağışlara neden olmasının beklendiği kaydedildi. Fırtına nedeniyle Haynan adasında bulunan Meylan Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar iptal edildi, civardaki tekne seyahatleri durduruldu. Ülkede yaklaşık bir aydır süren şiddetli yağmur ve meydana gelen afetler nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetmiş, 86 kişi kaybolmuştu. Yetkililer bir ay içinde yaşanan sel felaketlerinden 36,57 milyon kişinin etkilendiğini, 1,64 milyon kişinin başka yerlere tahliye edildiğini, doğrudan ekonomik kaybın ise 5,41 milyar dolar olduğunu duyurdu.