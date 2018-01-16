Ciner'in 1.5 milyar dolarlık tesisi açıldı, Habertürk'ün birinci sayfasına başka haber giremedi

Ciner Grubu, 1.5 milyar dolar yatırım bedeliyle Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. tesislerinin açılışını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (16 Ocak 2017) katılımıyla yaptı. Grubun bünyesinde bulunan Habertürk'ün birinci sayfasında, söz konusu açılıştan başka bir haber yer almaması dikkati çekti.

Gazetenin manşet görselinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ciner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in de yer aldığı kurdele kesiminden bir fotoğrafı kullanıldı; 6 köşe yazarının açılışla ilgili yazısına da sayfanın eteğinde yer verildi.

Açılışı kaleme alan köşe yazarları şunlar:

Fatih Altaylı, Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman, Abdurrahman Yıldırım ve Güntay Şimşek.

Habertürk'ün bugünkü (16 Ocak 2018) ilk sayfası: