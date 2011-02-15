-ÇİN'E SUNİ YAĞMUR ŞANGHAY (A.A) - 15.02.2011 - Çin Maliye Bakanlığı, kuraklığın sürdüğü bölgelere suni yağmur için yardım gönderdi. Ulusal basında yer alan haberlerde, kuraklığın sürdüğü Şanşi, Hıbey, Anhui, Şandong ve Hınan eyaletlerinin meteoroloji birimlerine 7,5 milyon yuen (yaklaşık 1,8 milyon TL) yardım yapıldığı ve bu yardımın büyük bölümünün suni yağmur oluşturmak için kullanılacağı kaydedildi. Ülkede son açıklanan verilere göre, 8 eyalette 7,22 milyon hektar ekili arazi kuraklıktan olumsuz etkilendi. Çin Meteoroloji İdaresi, geçen hafta kuraklığın olduğu bazı bölgelere kısa aralıklarla kar yağdığını ve kuraklığı kısmen hafiflettiğini belirterek, ülkenin esas tahıl ambarı olarak kabul edilen Şandong ve Hınan eyaletlerinde yağış görülmediğini kaydetti. Yetkililer, kuraklığın devam ettiği bölgelerde gelecek günlerde de yağış beklenmediğini bildirdi. Ülkede aylardır süren kuraklık nedeniyle merkezi hükümet 8 ayrı bölgede havayı ve günlük hasar raporlarını izliyor. Ayrıca bölgede kuraklıkla mücadele için ikinci evre acil müdahale planı başlatılmıştı.