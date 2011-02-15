T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'E SUNİ YAĞMUR ŞANGHAY (A.A)

15 Şubat 2011 11:30

-ÇİN'E SUNİ YAĞMUR  ŞANGHAY (A.A) - 15.02.2011 - Çin Maliye Bakanlığı, kuraklığın sürdüğü bölgelere suni yağmur için yardım gönderdi. Ulusal basında yer alan haberlerde, kuraklığın sürdüğü Şanşi, Hıbey, Anhui, Şandong ve Hınan eyaletlerinin meteoroloji birimlerine 7,5 milyon yuen (yaklaşık 1,8 milyon TL) yardım yapıldığı ve bu yardımın büyük bölümünün suni yağmur oluşturmak için kullanılacağı kaydedildi. Ülkede son açıklanan verilere göre, 8 eyalette 7,22 milyon hektar ekili arazi kuraklıktan olumsuz etkilendi. Çin Meteoroloji İdaresi, geçen hafta kuraklığın olduğu bazı bölgelere kısa aralıklarla kar yağdığını ve kuraklığı kısmen hafiflettiğini belirterek, ülkenin esas tahıl ambarı olarak kabul edilen Şandong ve Hınan eyaletlerinde yağış görülmediğini kaydetti. Yetkililer, kuraklığın devam ettiği bölgelerde gelecek günlerde de yağış beklenmediğini bildirdi. Ülkede aylardır süren kuraklık nedeniyle merkezi hükümet 8 ayrı bölgede havayı ve günlük hasar raporlarını izliyor. Ayrıca bölgede kuraklıkla mücadele için ikinci evre acil müdahale planı başlatılmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24