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Dünya

Çin’e şişelenmiş temiz hava satarak servet kazandı!

Girişimci De Watt, giderek büyüyen şirketi Aethaer’ı ‘temiz havanın Gucci’si’ olarak niteledi

15 Şubat 2016 19:21

İngiliz girişimci Leo De Watts, hava kirliliğinin en yoğun olduğu ülkelerden Çin’e temiz hava satarak bir servet kazandı. De Watt, giderek büyüyen şirketi Aethaer’ı ‘temiz havanın Gucci’si’ olarak niteledi.

Sputnik'in haberine göre, sattığı temiz havanın lüks bir tüketim ürünü olduğunu ve İngiltere’nin kasabalarından elde edildiğini kaydeden İngiliz işadamı, başarısının arkasında büyük bir hikaye olduğunu ifade ederek, “Her lüks markanın arkasında bir hikaye olmalı” dedi.

Temiz havayı elde etme sürecinden şişeleyip Çin’e satışına kadar tüm süreci anlattıklarını ifade eden işadamı, bu pazarlama yöntemi sayesinde bir servet kazandıklarını söyledi. Bu sayede temiz havayı satın alanların neye para ödediklerini ayrıntılarıyla gördüğünü belirten De Watt, arkadaşlarıyla İngiltere’nin kasabalarında gezerek temiz havayı şişenin içine doldurduklarını aktardı.

 

 

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