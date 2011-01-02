-ÇİN'E PETROL AKMAYA BAŞLADI MOSKOVA (A.A) - 02.01.2011 - Dünyanın en büyük petrol üreticisi Rusya'yı, dünyanın en büyük ikinci enerji tüketicisi Çin'e bağlayan ilk petrol boru hattından petrol sevkıyatı başladı. Doğu Sibirya ve Çin'in kuzeydoğusundaki Daqing kenti arasındaki Doğu Sibirya-Pasifik Okyanusu (ESPO) petrol boru hattı, iki ülke arasındaki petrol ticaretinin hızla yükselmesini sağlayacak. ESPO petrol boru hattı devreye girmeden önce Rusya petrolü Çin'e demiryoluyla sevkediyordu. Şimdiye kadar Rusya'nın 50 bin kilometrelik petrol boru hattı şebekesi Batı Sibirya'da kümelenmiş ve Avrupa'ya petrol ihracatı için kullanılıyordu. Rusya'da devlete ait olan petrol boru hatları tekelini elinde bulunduran Transneft sözcüsü İgor Dyomin, petrol boru hattından sevkıyatın önceki gün başladığını, bu ay 1,3 milyon ton petrol pompalamayı planladıklarını söyledi. Çin'de devlete ait petrol şirketi Petro China'nın petrol boru hattı bölümünün genel müdürü Yao Wei de, ''Çin-Rusya ham petrol boru hattı operasyonu, Çin-Rusya enerji işbirliğinde yeni bir safhayı başlattı'' dedi. Rusya'nın ESPO petrol boru hattı ile Ocak-Mart 2011 döneminde Çin'e 3,68 milyon ton petrol ihraç etmesi bekleniyor. Rusya'nın bu petrol boru hattıyla Çin'e petrol ihracatını yıllık 15 milyon tona çıkaracağı tahmin ediliyor. Şu anda 2 bin 757 kilometresi kullanıma sokulan bu petrol boru hattı 2013 yılında tamamlandığında 4 bin 70 kilometreyle dünyanın en uzun petrol boru hattı olacak. Maliyeti 25 milyar dolar olması beklenen ESPO petrol boru hattı projesi, kısmen Çin'in sağlayacağı kredilerle finanse edilecek. Rusya, dünyanın en büyük petrol üreticisi unvanını 2009 yılında Suudi Arabistan'dan almıştı. Bu arada Rusya Enerji Bakanlığının CDU-TEK istatistik bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın geçen yıl petrol üretimi yüzde 2,2 artarak günlük 10,15 milyon varile ulaştı. Bu rakam Sovyetler Birliğinin 1991 yılında dağılmasından bu yana en yüksek yıllık ortalama oldu. Rusya, 2009 yılında günlük 9,93 milyon varil petrol üretiyordu. Açıklamada, Rusya'nın 2009 yılında 582 milyar metreküp olan doğalgaz üretimi de geçen yıl yüzde 12 artışla 650,3 milyar metreküpe ulaştı. Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip olan Rusya, Avrupa'nın en önemli doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunuyor.