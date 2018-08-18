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Ekonomi

"Çin'e karşı yaptırımların ABD'li tüketicilere ek maliyetin 3,2 milyar dolara ulaşabilir"

Tüketici Teknoloji Birliği, yaptırımlar nedeniyle Çin'den alınan elektronik ürünlerin yüzde 8,5 ila yüzde 22 arasında zamlanmasının beklendiğini bildirdi

18 Ağustos 2018 02:29

ABD'nin Çin'e karşı gümrük tarifeleri nedeniyle  Amerikalı tüketicilere yansıyacak ek maliyetin 3,2 milyar dolara ulaşabileceği  bildirildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, merkezi Virginia'da bulunan ticaret kuruluşu Tüketici Teknoloji  Birliği'nden (CTA) yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı  uygulamaya başlayacağı gümrük tarifelerinin, Amerikalı tüketiciler için 3 milyar  dolardan fazla ek maliyet yaratabileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği ve elektronik aletlerin  birbirlerine veya internete bağlanmasını sağlayan modem, akıllı saat, akıllı  hoparlör ve bluetooth teknolojisiyle çalışan cihazların gümrük vergilerinden  nasıl etkileneceği hakkında bir araştırma yapıldığı aktarıldı.

Çin'e yönelik gümrük vergileri nedeniyle söz konusu cihazların  fiyatlarının ABD'de yüzde 8,5 ila yüzde 22 arasında artmasının beklendiği  belirtilen açıklamada, bu artışlarla Amerikalı tüketicilere yansıyacak ek  maliyetin 1,6 milyar ila 3,2 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğü  vurgulandı.

Ayrıca, Trump hükümetinin Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 25  gümrük vergisi uygulamasının Amerikan ekonomisine 2,4 milyar dolar maliyeti  olacağına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CTA Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO)  Gary Shapiro, "Gümrük tarifeleri, Amerikalıların her gün internete bağlanmak için  kullandığı cihazlar için daha fazla ödeyeceği anlamına geliyor." ifadesini  kullandı.

Shapiro, "Gümrük tarifelerinin maliyetini yabancı hükümetler değil  Amerikalılar ödüyor. Bu nedenle, ABD'nin ticaret politikası, Amerikalı  üreticilere ve tüketicilere vergi gibi yansıyan gümrük tarifelerinden uzak  durmalı." yorumunu yaptı.

ABD yönetiminin Çin menşeli ürüne yönelik 50 milyar dolarlık gümrük  vergisi uygulamasının 34 milyar dolarlık ilk bölümü temmuz başında uygulanmaya  başlanırken, 16 milyar dolarlık ikinci bölümü ise 23 Ağustos'ta yürürlüğe  girecek.

Trump, geçen ay CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal  ettiği ve geçen sene 505 milyar dolar değerindeki tüm ürünlere ek gümrük vergisi  getirebileceğini belirtmişti.

Çin'in ABD'den ithal ettiği ürünlerin toplam değeri ise geçen sene 130  milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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