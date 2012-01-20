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Dünya

Çin'e kaçırılmak istenen 10 bin yılan yakalandı

Myanmar'da Çin'e kaçırılmak üzere 400 sandığa yüklenmiş yaklaşık 10 bin yılan ele geçirildi.

20 Ocak 2012 02:00


T24 - Myanmar'da Çin'e kaçırılmak üzere 400 sandığa yüklenmiş yaklaşık 10 bin yılan ele geçirildi.

Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay yakınlarındaki Pyin Oo Lwin bölgesinde ele geçirilen 9,176 yılandan 50'sinin kobra olduğunu açıklandı.

Egzotik hayvan türlerinin gıda ve geleneksel tıp sektörlerinde kullanıldığı Asya'da vahşi hayvan kaçakçılığı son derece yaygın. Kaç kişinin tutuklandığı ile ilgili bilgi vermeyen yetkililer, tutuklananların Vahşi Hayatın ve Doğal Alanların Korunması Yasası çerçevesinde 5 yıl hapse mahkum edilebileceğini belirtti.

Ele geçirilen 7 bin zehirli olmayan yılan doğal ortamlarına tekrar bırakılırken engerek ve kobra yılanları ise, zehirlerinin alınması için devlete ait ilaç firmasına gönderildi.



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