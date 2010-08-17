-ÇİN'E DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, YÜZDE 29,2 ARTTI PEKİN/HONG KONG (A.A) - 17.08.2010 - Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 oranında artarak 6,92 milyar dolar oldu. Çin Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Haziran'da ülke 12,5 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmişti. Yılın ilk 7 ayında ise doğrudan yabancı yatırımlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,6 arttı ve söz konusu dönemde ülke 58,35 milyar dolar tutarında doğruda yabancı yatırımı çekti. Çin'e doğrudan yabancı yatırımlar son 12 aydır artıyor.