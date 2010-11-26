-CINE 5'İN SATIŞI 31 OCAK 2011'DE İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 40 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılan Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satış takvimini uzattı. TMSF'nin yazılı açıklamasına göre, daha önce 29 Kasım 2010'da satışa çıkarılacağı duyurulan ticari ve iktisadi bütünlüğün açık artırması, 31 Ocak 2011 Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Bilgi odası kapanış tarihi 24 Kasım 2010 tarihinden 26 Ocak 2011 tarihine uzatılırken, kapalı zarfların son teslim tarihi 26 Kasım 2010'dan 28 Ocak 2011'e ertelendi. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 3 Aralık 2010 saat 11.00 yerine 4 Şubat 2011 Cuma günü, saat 11.00'de düzenlenecek.