-CİNE 5'İN EL CEZİRE'YE SATILMASINA VİZE ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Rekabet Kurulu, Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi. Rekabet Kurulunun son toplantısında aldığı kararlar, internet sayfasında yayımlandı. Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, TMSF tarafından yapılan satış ihalesi sonucu El Cezire Turk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işleminin 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi ve 1998/4 sayılı Tebliğ kapsamında bulunduğuna, ancak aynı Tebliğde öngörülen pazar payı ve ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle izne tabi olmadığına karar verildi. Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin satış noktalarını rakip ürünler hakkında yanlış bilgilendirdiği ve yerinde tüketim kanalında münhasırlık uygulamalarını devam ettirerek Rekabet Kurulu kararlarına aykırı davrandığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda, soruşturma açılmasına gerek olmadığı ve şikayetin reddi karara bağlandı. Atrium European Real Estate Limited, Multi Veste 161 B.V., Multi Veste 162 B.V., Multi Veste 163 B.V. ve Multi Veste 218 B.V.'in hissedarı olduğu Trabzon Ticaret Merkezi A.Ş. hisselerinin tümünün MRT Investment Holding 1 B.V., MRT Investment Holding 2 B.V., MRT Investment Holding 3 B.V., MRT Investment Holding 4 B.V. ve MRT Investment Holding 5 B.V. tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı. Kapanış tarihi itibariyle Doğa Okullarının önemli bir bölümünü elinde bulunduracak olan Asist Öğretim Kurumları A.Ş.'ye sahip olan Konsensus Öğretim Yatırımları ve Ticaret A.Ş'nin sermaye artırımı vasıtasıyla International Education Systems B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi. POSCO ve KİBAR Holding A.Ş. arasında paslanmaz çelik üretimi alanında faaliyet gösterecek olan bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine de izin verildi. Energaz Gaz Elektrik Su Dağıtım A.Ş. nezdinde bulunan; STFA'ya ait 13.958.998 adet hissenin Enerji Yatırım Holding A.Ş'ye ve STFA'ya ait 1 adet hissenin Global Yatırım Holding A.Ş'ye devredilmesi işleminin, kontrolde değişikliğe yol açmaması nedeniyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında olmadığı kararına varıldı. Euromedic International Group BV'nin Türkiye'de faaliyet gösteren 13 adet iştirakinin hisselerinin tamamının Fresenius Medical Care Beteiligungsgesellschaft mbH ve tayin edilen diğer hissedarlara devredilmesi işlemine izin verildi. Morgan Stanley Real Estate Fund V Grubu'nun bağlı teşebbüsleri aracılığıyla elinde bulundurduğu Balçova Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş'deki yüzde 4 ve Multi Turkmall Altı Emlak Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş'deki yüzde 20 oranında hisselerinin mevcut diğer ortak Gazit Group ve Citigroup Ortak Girişimi niteliğindeki Atrium European Real Estate Limited ve bağlı teşebbüsleri tarafından devralınması işleminin, 4054 sayılı Kanunun 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında olduğuna, ancak tebliğde öngörülen eşiklerin aşılmaması nedeniyle izne tabi bulunmadığına karar verildi.