-CİNE 5 YENİDEN SATIŞTA ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ''Cine 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nü yeniden satışa çıkardı. Satışa ilişkin duyuru Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. TMSF, Cine 5 Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Cinedigital İletişim Hizmetleri Ticaret A.Ş., Gala Televizyon Filmcilik ve Yapımcılık A.Ş., Kutyay Özel Radyo Televizyon Yayıncılık A.Ş., Multikanal Dağıtım ve Ticaret A.Ş., Spor ve Çocuk Televizyon Reklamcılık ve Yapımcılık A.Ş., Atlas Finansal Kiralama A.Ş., İktisat Finansal Kiralama A.Ş., Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., Showpa Televizyonla Pazarlama Turizm Otelcilik İnşaat ve Ticaret A.Ş., ile Anet İletişim Sistemleri Bilgi Hizmetleri ve Yatırım A.Ş., ''amme borçlularından haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dahil olmak üzere TMSF'nin kararı ile oluşturulan, Cine 5 TV ticari ve iktisadi bütünlüğü, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari'' olarak satılacak. Cine 5 TV'nin ticari ve iktisadi bütünlüğünün muhammen bedeli 40 milyon dolar, katılımcılardan alınacak olan geçici teminat bedeli ise 4 milyon dolar olarak belirlendi. İhale, 29 Kasım 2010 tarihinde, saat 11.00'de kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilecek ve kurulun onayı ile sonuçlandırılacak. Satış komisyonu şartnamedeki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren katılımcılar arasından açık artırma aşamasına katılmaya hak kazananların kısa listesini oluşturacak. Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecek. Kurul en yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar alabilecek. Kurulun ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık, 3 Aralık 2010 tarihinde saat 11.00'de TMSF'de gerçekleştirilecek. Söz konusu ihalede şartname TMSF'den satın alınabilecek.