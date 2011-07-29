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Ekonomi

CİNE 5 ARTIK EL CEZİRE'NİN İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 19:57

-CİNE 5 ARTIK EL CEZİRE'NİN İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Cine 5 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışını sonuçlandırdı. Fonun yazılı açıklamasına göre, 31 Ocak 2011 Pazartesi ve 4 Şubat 2011 Cuma günü yapılan açık artırma ve pazarlık ihaleleri sonucunda Cine 5 TV'ye 40,5 milyon dolar teklif veren El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş'ye devir işlemi gerçekleştirildi. Rekabet Kurulu ve RTÜK'ün onay sürecinin ardından ihale bedeli bugün TMSF hesabına yatırılırken, Cine 5 TV, El Cezire Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş'ye devredildi.

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