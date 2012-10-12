Cindoruk'tan Darbe Komisyonu'na ret

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara





TBMM eski başkanı, darbe ve muhtıraların tanık ve sanıklarından DYP’de ve DP’de görev yapan Hüsamettin Cindoruk, Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun davetini gönderdiği bir mektupla reddetti.

Cindoruk, komisyon başkanlığına gönderdiği mektupta, komisyonun giderek ‘soruşturma komisyonu’ dönüştüğüne dikkat çekti. Cindoruk, mektubunda “Ne var ki; araştırma komisyonu giderek soruşturma komisyonuna dönüştürüldüğünü gözlemliyorum. Yargı ve Yargıtay aşamasında kapsamlı davalara müdahale edecek beyanlar, yorumlar tanıklar sadece 28 Şubat olayına odaklanmış gözüküyor” dedi.



Nimet Baş, Cindoruk’a yanıt mı verecek?



Cindoruk’un, anayasa ve iç tüzük kapsamında araştırma komisyonların görevlerini hatırlattığı mektubu, komisyon başkanlığında soğuk duş etkisi yaptı. Komisyonun, aynı sertlikle bir yanıt vereceği kulislerde konuşuluyor.



Üslupları eleştiri konusu



Komisyonu’nun AKP’li üyeleri, konuklara göre üslup belirlemesi eleştiri konusu. Darbe ve muhtıralara bakışı, yaklaşımı ya da darbe sırasında izledikleri tutuma göre üslupların ayarlandığına ilişkin şikayetler var.

Darbe Komisyonu'na dah önce bilgi veren Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal de "Komisyonda birkaç saat geçirdim. Arada tartışmalar da yaşadık. Bazı eleştiriler yerinde, bazıları haksız, hatta insaf sınırlarını zorlayıcıydı. Belirtmem gereken bir nokta var. Komisyonda tanık olduğum bu tartışmaların dili hoş değildi. Ve bizim siyasetin gün geçtikçe nasıl tehlikeli biçimde kutuplaştığını gösteriyordu" demişti.