T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cindoruk'tan Darbe Komisyonu'na ret

Hüsamettin Cindoruk, Darbe Komisyonu’nun davetini bir mektupla reddetti

12 Ekim 2012 16:13

HÜLYA KARABAĞLI – Ankara


 
TBMM eski başkanı, darbe ve muhtıraların tanık ve sanıklarından DYP’de ve DP’de görev yapan Hüsamettin Cindoruk, Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun davetini gönderdiği bir mektupla reddetti.

Cindoruk,  komisyon başkanlığına gönderdiği mektupta, komisyonun giderek ‘soruşturma komisyonu’ dönüştüğüne dikkat çekti. Cindoruk, mektubunda “Ne var ki; araştırma komisyonu giderek soruşturma komisyonuna dönüştürüldüğünü gözlemliyorum. Yargı ve Yargıtay aşamasında kapsamlı davalara müdahale edecek beyanlar, yorumlar tanıklar sadece 28 Şubat olayına odaklanmış gözüküyor” dedi.


Nimet Baş, Cindoruk’a yanıt mı verecek?


Cindoruk’un, anayasa ve iç tüzük kapsamında araştırma komisyonların görevlerini hatırlattığı mektubu, komisyon başkanlığında soğuk duş etkisi yaptı. Komisyonun, aynı sertlikle bir yanıt vereceği kulislerde konuşuluyor.


Üslupları eleştiri konusu


Komisyonu’nun AKP’li üyeleri, konuklara göre üslup belirlemesi eleştiri konusu. Darbe ve muhtıralara bakışı, yaklaşımı ya da darbe sırasında izledikleri tutuma göre üslupların ayarlandığına ilişkin şikayetler var.

Darbe Komisyonu'na dah önce bilgi veren Milliyet gazetesi yazarı Hasan Cemal de "Komisyonda birkaç saat geçirdim. Arada tartışmalar da yaşadık. Bazı eleştiriler yerinde, bazıları haksız, hatta insaf sınırlarını zorlayıcıydı. Belirtmem gereken bir nokta var. Komisyonda tanık olduğum bu tartışmaların dili hoş değildi. Ve bizim siyasetin gün geçtikçe nasıl tehlikeli biçimde kutuplaştığını gösteriyordu" demişti.

ETİKETLER

hüsamettin cindorukdarbe komisyonutbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24