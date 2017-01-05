Çin'den yenilenebilir enerjiye dev yatırım

Çin, 5 yıl içinde yenilenebilir enerjiye 360 milyar dolar yatırım yapacağını ve 13 milyon kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.

2016-2020 yıllarında yapılacak "temiz enerji" yatırımlarının detaylarını açıklayan Çin Enerji Ajansı, hidroelektirik, nükleer enerji, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının artırılacağını belirtti.

Yeni girişim kapsamında yapılacak dev yatırımla 5 yıl içinde Çin'in enerji üretiminin yüzde 15'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması bekleniyor.

Kömürle çalışan santraller nedeniyle hava kirliliği kronikleştiği Çin'de hükümet temiz enerjiye geçişi siyasi önceliği haline getirmişti.

Özellikle Çin'in kuzeyi haftalardır kirlilikten kaynaklanan yoğun bir sis bulutuyla kaplı.

Pekin yönetimi geçen ay da yeni güneş enerjisi santrallerine yaklaşık 145 milyar dolarlık bütçe ayrılacağını açıklamıştı.

Çin geçen yıl itibariyle, güneş enerjisi üretiminde dünya lideri.