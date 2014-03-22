Çin'den yeni bulgular



Çin yetkili makamlarının ilgili internet sitesi üzerinden yaptıkları açıklamada, uydu görüntülerinden tespit edilen objenin 22 metreye 13 metre büyüklüğünde olduğu açıklandı. Daha önce de Avustralyalı araştırmacılar söz konusu bölgeye sadece 120 kilometre uzakta suda yüzen şüpheli iki obje tespit ettiklerini duyuröuştu.

Avustralyalı araştırmacıların 16 Mart’ta tespit ettikleri iki obje 24 ve 5 metre boyutlarındaydı. Çin'in uydu görüntülerinin ise 18 Mart’a ait olduğu kaydedildi.

Gelişmeler ışığında arama çalışmalarının yürütüldüğü çember 36 bin kilometrekareye çıkardı ve aramalar özellikle Hint Okyanusu'nun güneyinde yoğunlaştırıldı.

Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı uçağını arama çalışmaları 8 Mart’tan bu yana sürüyor. Araştırmacılar şimdiye kadarki sinyal ve veri analizleri sonucunda uçağın kalkışı takiben rotasından saptığından ve saatlerce bu şekilde yol aldığından şüpheleniyor.