Çin'den trafik sorununa çözüm!

T24 - Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de trafik kaosuyla mücadele için yeni bir uygulama başlatılıyor. Yetkililer, başkent Pekin'deki trafik sorununu çözmek için otomobil ruhsatlarına 2011'den itibaren kısıtlama getiriyor.



Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi Çin'de, nüfusla bağlantılı sorunlar artıyor. Bunlardan biri de özellikle başkent Pekin'de hayatı felç eden trafik kaosu.

Pekin Belediye Meclisi de yoğun trafikle mücadele edebilmek için otomobillerin trafiğe çıkış izinlerine sınırlama getirme kararı aldı.

Pekin Belediye Meclisi Genel Sekreteri Zhou Zhengyu, 2011 yılında sadece 240 bin otomobile ruhsat verileceğini açıkladı.

Ruhsatlara getirilecek sınırlama ile 2011'de trafikteki yoğunluğun üçte iki oranında azaltılması hedefleniyor. Pekin'deki yetkililer gelecek cuma gününden itibaren plakaların dağıtımında çekiliş benzeri yeni bir sistemin devreye gireceğini açıkladı.



Her gün 2 bin yeni otomobil

Pekin sokaklarında ulaşım, yoğun trafik nedeniyle neredeyse imkansız. Üstelik durum gün geçtikçe daha da vahim bir hal alıyor. Resmi verilere göre, yaklaşık beş milyon otomobilin trafiğe çıkma izni bulunuyor. Bu rakam 2005 yılında üç milyondu.

17 milyon nüfuslu metropolde her gün 2 bin yeni otomobil trafiğe çıkıyor.

Pekin'de daha önce de otomobillere bir gün trafiğe çıkış yasağı uygulanmıştı. Ancak bu uygulama, trafiğe çıkmaması gereken plaka sahiplerinin, ikinci otomobillerini devreye sokmasıyla başarısızlığa uğramıştı.



