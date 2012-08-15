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Dünya

Çin'den Tokyo'ya: Vatandaşlarımı derhal bırak

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Japonya'dan gözaltına alınan 14 vatandaşının derhal ve hiçbir koşul öne sürülmeden serbest bırakılması talep edildi

15 Ağustos 2012 22:35

Japonya, Çin ile kendisi arasında ihtilaflı olan Diaoyü Adaları'na giden Çinli 14 aktivisti yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Çin, Japonya'dan vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını talep etti.

Şinhua ajansının haberine göre, adaya giden 7 aktivistten 2'si teknelerine geri dönerken, diğer 5'i Japon makamları tarafından gözaltına alındı. Serbest bırakılan aktivistler ise Japon polisi tarafından adaya yeniden gelmemeleri konusunda uyarıldı. Japonya bu olaydan kısa bir süre sonra 9 Çinliyi daha gözaltına aldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yapılan açıklamada, Japonya'dan gözaltına alınan 14 vatandaşının derhal ve hiçbir koşul öne sürülmeden serbest bırakılması talep edildi.

 

Hong Kong'a gönderilecekler

 

Japon polisi ayrıca, gözaltına alınan Çinlilerin herhangi bir şekilde zarar görmediğini ve Okinawa limanına götürüldüklerini açıkladı. Japon Sahil Güvenlik Komutanlığı sözcüsü, tutuklananların Japonya Göçmen Bürosu'na sevkedilebileceğini ve ardından da Hong Kong'a gönderileceğini belirtti.

Japon Hükümet Sözcüsü Osamu Fujimura ise, Çin'in Tokyo Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin Gang, Japonya'dan Diaoyü Adaları'nı ziyaret edecek Çin vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerden sakınması çağrısı yapmıştı.

 

'Saldırgan tarihinle yüzleş'

 

Çin yönetimi dün de, iki Japon bakanın Yasukini tapınağını ziyaret etmesiyle tepki göstermişti. Pekin yönetimi Tokyo'ya, "Saldırgan tarihinle yüzleş" çağrısı yapmıştı.

Yasukini tapınağı, aralarında savaş suçu nedeniyle idam edilen askerlerin de bulunduğu ve Japonya'nın imparatorluk dönemindeki savaşlarında hayatını kaybeden 2.5 milyon askerinin anısına inşa edilmişti. Tapınak Japonya'nın Asya'daki birçok komşusu tarafından "eski militarist Japonya'nın bir simgesi" olarak görüldüğü için buraya yapılan resmi ziyaretler büyük tepki toplamıştı.

Japon Demokrat Partisi'nin 2009'da iktidara gelmesinin ardından, hükümet yetkilileri tapınağa ilk ziyaretlerini yapmış, daha sonra ziyaretler geleneksel bir hal almaya başlamıştı.

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