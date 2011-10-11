-Çin'den Suriye'ye reform uyarısı PEKİN (A.A) - 11.10.2011 - Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye reform sözlerini kısa zamanda hayata geçirmesi uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Liu Veimin, olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'nin reform sözlerini yerine getirmek için daha hızlı davranması gerektiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejimin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde rejime karşı çeşitli tedbirler getirilmesini öneren karar tasarısını veto etmişti.