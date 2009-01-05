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Dünya

Çin'den pornoya savaş

Çin Halk Cumhuriyeti'nde hükümet, internetin Google arama motorunda pornoya karşı savaş açtı.

05 Ocak 2009 02:00

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nde hükümet, internetin Google arama motorunda pornoya karşı savaş açtı.

Dünyanın en gelişkin internet arama motoru Google'ın Çin motoru Baidu ve dünya genelinde Amerikan şirketi Google, hükümetin yakın takibine alındı. Hükümetin "china.com.cn" internet adresinde yayımlanan açıklamasına göre, internette porno takibi ve sansür işleminde 7 hükümet kurumu görev aldı. "İnternette hükümetin ilkesine karşı hareket edenlerin en şiddetli biçimde cezalandırılacağı" hatırlatıldı.

Çin, 59 yıldır Çin Komünist Partisinin yönetiminde. Parti, bugün "bilim adamları diktatörlüğü" gibi çalışmaya gayret ediyor ve halen "6 büyük kötülükle" resmen mücadele ediyor. Bunlar, başta rüşvet, sonra kumar, uyuşturucu, fuhuş, hırsızlık ve batıl inanç olarak sıralanıyor.
2008'de 29. Pekin Yaz Olimpiyatlarında, internet denetimi hafifletilmişti.

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