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Spor

Çin'den Podolski'ye ret

Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği ve Guoan'ın, sezon başında Manchester United'ın golcüsü Wayne Rooney'i alacağı haberleri çıkmıştı

12 Ocak 2017 15:14

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin Beijing Guoan takımına transfer olacağı iddialarına Çin ekibinden yalanlama geldi. Kulüp Sportif Direktörü, Podolski'nin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Galatasaraylı Lukas Podolski'nin ismi Çin'in Beijing Guoan takımıyla anılmasına karşın, bu ekipten yalanlama geldi. Kulüp Sportif Direktörü Shao Jiayi, Çin basınına Alman golcünün listelerinde olmadığını açıkladı. 

Alman golcüyle ilgili haberlere tepki gösteren Jiayi, "Podolski büyük bir oyuncu. Ancak Lukas Podolski ile kesinlikle ilgilenmiyoruz, transfer listemizde yok. Bu dedikodular nereden çıkıyor bilmiyoruz." açıklamasını yaptı. 

Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği ve Guoan'ın, sezon başında Manchester United'ın golcüsü Wayne Rooney'i alacağı haberleri çıkmıştı. 

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