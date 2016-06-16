Çin'den Obama-Dalai Lama buluşmasına tepki



ABD Başkanı Barack Obama'nın Dalai Lama ile yaptığı buluşma Çin yönetiminin tepkisini çekti. Resmi Çin haber ajansı Şinhua'da yayınlanan bir yorumda ABD'nin, Tibet'in bağımsızlık taleplerini desteklemeyeceğine dair verdiği sözü tutmadığı dile getirildi. Yorumda, ‘Buluşmanın ABD ile Çin arasındaki ilişkiler açısından ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve Çin halkının duygularını yaraladığına' yer verildi. Çin'in Washington Büyükelçiliği buluşmadan önce protesto notası vermiş, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de ‘Beyaz Saray'daki buluşmayı kesinlikle ret ettiklerini' söylemişti.

Başkan Obama Tibetin'in ruhani liderini daha önce dört kez Beyaz Saray'da ağırlamış ve iki Nobel ödülü sahibi arasındaki görüşme Beyaz Saray'ın gayrı resmi buluşmalarında kullanılan bir bölümünde yapılmıştı.

Barack Obama'nın sözcüsü Josh Earnnest Başkan'ın Dalai Lama'ya ve onun öğretilerine şahsi sempati beslediğini söyledi. Sözcü, Obama'nın Tibet'in din, dil ve kültür geleneğinin korunmasına önem verdiğini de belirtti.

1959 yılından bu yana Hindistan'da yaşayan Dalai Lama 1950 yılında Çin hâkimiyetine geçen Tibet'e genişletilmiş özerklik tanınmasını talep ediyor. Pekin yönetimi ise Dalai Lama'yı Tibet'in bağımsızlığı ve Çin'i bölmek için çalışmakla suçluyor.