T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çin'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Çin, Kuzey Kore'den bir dizi ticari ürünü ithal etmeyi sonlandıracağını açıklarken ABD Genelkurmay Başkanı Pyongyang yönetimine karşı "tüm askeri unsurların" kullanıma hazır olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2017 17:46

Çin, Kuzey Kore'den demir, demir cevheri ve deniz mahsülleri ithalatını sonlandırıyor. Çin Ticaret Bakanlığı uygulamanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan yeni yaptırım kararları uyarınca salı gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programından dolayı BM Güvenlik Konseyi 6 Ağustos'ta bir dizi ek yaptırım kararı almıştı. Çin'in ithalat yasağının, Kuzey'e bir milyar dolar kadar maliyetinin olması öngörülüyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında söz düellosunun ve karşılıklı tehditlerin gölgesinde, ABD tarafı Çin'i Kuzey Kore'yi yeterince dizginlememekle suçlamış, ancak Çinli yetkililer "yeni yaptırım kararlarını yüzde 100, tam ve harfiyen uygulayacaklarını" söylemişlerdi.

ABD'li generalden Güney'i koruma sözü

Resmi temaslar için Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Kuzey Kore tehdidine karşı ülkesini ve müttefiklerini korumak için ABD'nin askeri kapasitesini "tüm unsurlarıyla" kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile Dunford arasında görüşmenin ardından Moon'un ofisinden yapılan açıklamada Dunford'un, diplomatik ve ekonomik yaptırımların işe yaramadığı noktada devreye sokulmak üzere askeri planlar yapıldığını söylediği kaydedildi.

Güney Kore'den uyarı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, pazartesi günü yaptığı açıklamada taraflara itidal çağrısı yaptı ve yarımadanın bir daha savaşa sahne olmaması gerektiğini söyledi.

Moon, komşusundan "durumu daha da kötüleştirmek yerine, tüm provokasyonları ve düşmanca sözleri derhal bitirmesini" isterken, ABD'ye de dolaylı yoldan bir çağrıda bulunarak krizin barışçıl yöntemle çözülmesi gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı, "Eminim ABD mevcut duruma, bizim de siyasi tercihlerimiz doğrultusunda serinkanlı ve sorumlu bir şekilde yanıt verecektir" şeklinde konuştu.

Güney Kore'nin ulusal çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Moon, ulusal çıkarlarının ise barıştan geçtiğinin altını çizdi.

Gerilim dinmiyor

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim iki tarafın birbirini, nükleer silahların da seçenekler dâhilinde olduğu saldırılarla tehdit etmesiyle sürekli artıyor.

Geçen hafta başında ABD ve Japonya savunma bakanlıklarının yayınladıkları iki ayrı rapor, Kuzey Kore'nin nükleer başlıkları kıtalararası balistik füzelere (ICBM) sığdırabilecek teknoloji geliştirmiş ve dolayısıyla ABD anakarasının da yarısı dâhil olmak üzere birçok noktaya nükleer saldırı yapma kapasitesine ulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore de ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir toprak parçası olan ve aynı zamanda askeri bir üsse ev sahipliği yapan Guam Adası'nı vurabileceklerini açıklamış ve önümüzdeki haftalarda saldırı planlarını tamamlayacaklarını ilan etmişti.

Güney Kore'de ise halen 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,Reuters,AFP/ÇÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey KoreABD Genelkurmay Başkanı PyongyangTicaret BakanlığıBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiKore Güvenlik KonseyiAğustosKuzeyABDGüneyGüney KoreSeulABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Kuzey KoreKore Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24