Çin'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

Çin, Kuzey Kore'den demir, demir cevheri ve deniz mahsülleri ithalatını sonlandırıyor. Çin Ticaret Bakanlığı uygulamanın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan yeni yaptırım kararları uyarınca salı gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programından dolayı BM Güvenlik Konseyi 6 Ağustos'ta bir dizi ek yaptırım kararı almıştı. Çin'in ithalat yasağının, Kuzey'e bir milyar dolar kadar maliyetinin olması öngörülüyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında söz düellosunun ve karşılıklı tehditlerin gölgesinde, ABD tarafı Çin'i Kuzey Kore'yi yeterince dizginlememekle suçlamış, ancak Çinli yetkililer "yeni yaptırım kararlarını yüzde 100, tam ve harfiyen uygulayacaklarını" söylemişlerdi.

ABD'li generalden Güney'i koruma sözü

Resmi temaslar için Güney Kore'nin başkenti Seul'da bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Kuzey Kore tehdidine karşı ülkesini ve müttefiklerini korumak için ABD'nin askeri kapasitesini "tüm unsurlarıyla" kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile Dunford arasında görüşmenin ardından Moon'un ofisinden yapılan açıklamada Dunford'un, diplomatik ve ekonomik yaptırımların işe yaramadığı noktada devreye sokulmak üzere askeri planlar yapıldığını söylediği kaydedildi.

Güney Kore'den uyarı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, pazartesi günü yaptığı açıklamada taraflara itidal çağrısı yaptı ve yarımadanın bir daha savaşa sahne olmaması gerektiğini söyledi.

Moon, komşusundan "durumu daha da kötüleştirmek yerine, tüm provokasyonları ve düşmanca sözleri derhal bitirmesini" isterken, ABD'ye de dolaylı yoldan bir çağrıda bulunarak krizin barışçıl yöntemle çözülmesi gerektiğini söyledi. Devlet Başkanı, "Eminim ABD mevcut duruma, bizim de siyasi tercihlerimiz doğrultusunda serinkanlı ve sorumlu bir şekilde yanıt verecektir" şeklinde konuştu.

Güney Kore'nin ulusal çıkarlarının öncelikli olduğunu kaydeden Moon, ulusal çıkarlarının ise barıştan geçtiğinin altını çizdi.

Gerilim dinmiyor

ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerilim iki tarafın birbirini, nükleer silahların da seçenekler dâhilinde olduğu saldırılarla tehdit etmesiyle sürekli artıyor.

Geçen hafta başında ABD ve Japonya savunma bakanlıklarının yayınladıkları iki ayrı rapor, Kuzey Kore'nin nükleer başlıkları kıtalararası balistik füzelere (ICBM) sığdırabilecek teknoloji geliştirmiş ve dolayısıyla ABD anakarasının da yarısı dâhil olmak üzere birçok noktaya nükleer saldırı yapma kapasitesine ulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Kuzey Kore de ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki küçük bir toprak parçası olan ve aynı zamanda askeri bir üsse ev sahipliği yapan Guam Adası'nı vurabileceklerini açıklamış ve önümüzdeki haftalarda saldırı planlarını tamamlayacaklarını ilan etmişti.

Güney Kore'de ise halen 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,Reuters,AFP/ÇÖ/BK