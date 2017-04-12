Çin'den Kuzey Kore'ye uyarı, ABD'ye işbirliği çağrısı

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ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik baskıyı artırması Pasifik bölgesinde tansiyonun artmasına yol açarken, gerilimi azaltmayı amaçlayan Çin de Kuzey Kore’ye ait bir kargo gemisinin teslimatına izin vermedi.

Çin yönetiminin ülkedeki ticaret şirketlerine Kuzey Kore’den gelen ürünleri almama talimatı vermesi üzerine, kömür taşıyan geminin Kuzey Kore’ye geri döndüğü belirtildi. Çin, füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore üzerinde baskı oluşturmak amacıyla, şubat ayında bu ülkeden kömür ithalatını durdurma kararı almıştı.

Çin’de devlet kontrolündeki Global Times gazetesi de, ABD’nin artan baskısı nedeniyle Kuzey Kore’nin nükleer füze denemelerine son vermesi gerektiğini yazdı.

Çin barışçıl çözüm istiyor

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD-Kuzey Kore gerginliğinde barışçıl çözüm istediklerini söyledi. Şi, Kore yarımadası konusunda ABD'yle işbirliğinden yana olduklarını kaydetti. Trump daha önce, Çin'in yardım etmemesi durumunda Kore meselesini tek başlarına çözeceklerini söylemişti. ABD’nin Suriye’ye düzenlediği füze saldırısına benzer olarak Kuzey Kore’yi vurabileceği iddia ediliyor.