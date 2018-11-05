Çin'den, "küresel serbest ticaret sistemi saldırı altında" uyarısı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, küresel serbest ticaret sisteminin saldırı altına olduğunu söyledi. Şi, Çin'in gümrük tarifelerini daha fazla azaltacağı sözünü de verdi.

Şangay ticaret fuarında bir konuşma yapan Çin liderinin sözlerinin, ABD'yi hedef aldığı düşünülüyor. İki ülke, aralarındaki "ticaret savaşı" ile bu yıl birbirlerine yönelik yeni gümrük tarifleri uygulamaya başlamıştı.

Çin lideri konuşmasında, "ekonomik küreselleşmenin derinleştiği bir dünyada, orman kanunlarının uygulanmasının ve kazananın her şeyi almasının bir çıkmaz sokak anlamına geleceğini" söyledi.

Şi, "ileriye yönelik doğru yolun kapsayan bir büyüme olduğunu" belirtti.

Hangi ülkelerin söz verdiği düşük tarifelerden yararlanacağını belirtmeyen Şi, ABD'nin listede olup olmadığını da söylemedi.

Piyasalara erişimi artırmayı da sürdüreceklerini söyleyen Şi, "Çin'in kapısı hiç bir zaman kapanmayacak, hep daha fazla açılacak" dedi.

Şi ayrıca, hem Çin-Avrupa Birliği yatırım anlaşması hem de Çin-Japonya-Güney Kore bölgesel serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili müzakereleri hızlandıracaklarını söyledi.

Bu arada fuarın en önemli katılımcılarından biri, İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox oldu. Gelecek yıl AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere, farklı Asya ülkeleriyle ticaret anlaşması arayışlarını sürdürüyor.