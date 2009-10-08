Çin'den korktu, Dalay Lama görüşmesini erteledi

Çin ziyareti öncesi tepkilerden çekinen ABD Başkanı Barack Obama, Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile görüşmesini erteledi.



Obama'nın kasım ayında Çin'i ziyaret ettikten sonra aralık ayında Dalay Lama ile görüşmesi bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama'nın Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama ile görüşmeyi ertelediği bildirildi. Dalay Lama, 5 günlük ziyaret için önceki gün Washington'a gitti.



China Daily gazetesinin haberinde Amerikalı yetkililere dayanarak, Obama'nın Kasım ayındaki Çin ziyaretinden sonra, büyük olasılıkla Aralık ayında Dalay Lama ile görüşeceği ileri sürüldü.



Dalay Lama, 18 yıldır ilk kez bir ABD ziyareti sırasında Amerikan başkanıyla görüşmedi.



ÇİN DALAY LAMA İLE RESMİ İLİŞKİYE KARŞI



Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ma Caoşü, "Dalay Lama'nın herhangi bir etiketle herhangi bir ülkede bölücü faaliyette bulunmasına ve herhangi bir ülkenin Dalay Lama ile resmi ilişki kurmasına kesinlikle karşı olduklarını" yineledi.



Çin Dışişleri Bakanı Yang Cieçi de daha önce Dalay Lama'nın ziyaretini reddetmenin Çin ile ilişkisi olan bir ülkenin izlemesi gereken "temel bir uluslararası ilke olduğunu" savunmuştu.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin Dalay Lama ile görüşmesi üzerine geçen yıl Çin-Fransa ilişkileri krize girmişti.