Çin’den KDHC’ye yönelik yaptırımlara ilişkin açıklama

Filipinler’in başkenti Manila’da gerçekleşen 50. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi’nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’ne yaptırımları sertleştirme kararının uygulamaya koyulmasının ardından, kritik döneme girileceğini söyledi.

Bakan Wang Yi, “Tüm tarafları, karar alırken ve harekete geçerken sorumluluk sahibi bir tutum sergilemeye çağırıyoruz. Özellikle durumun daha da ilerlemesini önlememiz gerekiyor” diyen Wang, “Yaptırımlar gerekli, ancak nihai hedef değil” diye konuştu.