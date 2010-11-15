-ÇİN'DEN KAZAKİSTAN'A HİDROELEKTRİK SANTRAL DESTEĞİ ASTANA (A.A)- 15.11.2010 - Çin'in Kazakistan'da hidroelektrik santral kurulması için destek vereceği bildirildi. Kazakistan'ın Karaganda şehrinde toplanan Kazakistan ve Çin Hükümetleri Ortak Komisyonu iki ülke arasındaki su kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunu görüştü. Toplantı sonrasında Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, Horgos nehri üzerinde bir hidrolektrik santrali inşa etmek için Çin'in destek vereceği inşaatın 2011 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi. Hidroelektrik santrali yaklaşık 10 milyon dolara mal olacak.