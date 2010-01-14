Çin'den Google'a yanıt

T24 - Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, Çin'de internetin özgür olduğunu ileri sürdü ve “Yabancı internet şirketleri Çin'deki faaliyetlerini Çin yasalarına göre yürütmek zorundadır" diyerek sansür uygulamasını savundu.



Çin ve internet arama motoru Google arasında sular durulmuyor. Google, Hukuk Bölümü Müdürü David Drummond'ın imzasıyla şirketin kurumsal sitesinde yayımlanan yazıda, Çin'i ülkedeki faaliyetlerini durdurmakla tehdit etmiş ve ülkedeki bürolar ile internet sitesini kapatabilecekleri uyarısında bulunmuştu. Özellikle de Aralık ayı ortalarında Çinli insan hakları aktivistlerinin posta hesaplarını hedef alan saldırılar, bu bilişim korsanlığının arkasında Çin yönetiminin olduğu şüphesini güçlendirmişti. Drummond yine de doğrudan suçlama yapmaktan kaçındı:



”Bunun örgütlü bir saldırı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak saldırıların Çin’den geldiğini biliyoruz. Bu saldırıların arkasında hükümetin bulunup bulunmadığı yönünde sorular mevcut. Biz burada kimseyi suçlamıyoruz çünkü kesin kanıtlara sahip değiliz.”





"Şirketler yasalara uymak zorundadır"



Çin’in Google’a yanıtı gecikmedi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jiang Yu, yaptığı açıklamada, Çin’in yabancı internet şirketlerinin ülkede çalışmasından memnuniyet duyacağını, ancak şirketlerin yasalara uymak zorunda olduğunu bildirdi. Sözcü ayrıca, Pekin'in e-posta korsanlığını yasakladığını da söyledi. Google, bu saldırıların arkasında, kendi e-posta hizmeti Gmail'i kullanan bazı Çinli insan hakları savunucularının hesaplarına girme teşebbüsleri olduğunu düşünüyor. Drummond’un açıklaması şöyle:



“Burada klasik sanayi casusluğu da sözkonusu olabilir. Ama olayın siyasi bir boyutu olduğu düşünülüyor.”





Google sansür uygulamasına son vermek istiyor



Aslında Amerikalı şirket ile Çin arasındaki ilişki daha en başından itibaren sorunluydu. Google, Çin'de faaliyet gösterebilmek için pek çok ödün vermek zorunda kalmıştı. Örneğin, internette arama yapan kullanıcıların aldıkları sonuçlar devlete ait sansür filtrelerinden geçiriliyordu. Google, artık bu uygulamaya da müsamaha göstermeyeceğini açıkladı.



Bu karar, birçok insan hakları örgütü tarafından memnuniyetle karşılandı. Google açıklamasında, kendisi dışında çoğu internet alanında faaliyet gösteren 20 şirketin daha bilişim korsanlarının saldırısına uğradığını ifade etti. Çin Komünist Partisi'nin ana yayın organı Halkın Günlüğü ise şirketlerin hükümet kontrollerine uymak zorunda oldukları uyarısını yaptı.





Çin, en fazla internet kullanıcısına sahip



Çin, 338 milyon kişiyle, dünya üzerindeki en fazla internet kullanıcısına sahip olan ülke. Çin'deki arama motorları söz konusu olduğunda ilk sırada Çinli Baidu firması bulunuyor. Google'nin kullanım oranıysa yüzde 30'un altında. Buna rağmen yapılan bir ankete göre, ankete katılan Çinlilerin yüzde 76'sı Google'nin ülkedeki faaliyetlerini durdurmasından üzüntü duyacağını belirtti. Nitekim yaşanan gelişmeler üzerine, Çin'deki bazı Google kullanıcıları, soluğu Google'nin Pekin'in kuzeyinde bulunan merkezinde aldı. Bazı kullanıcılar binanın önüne çiçekler bırakırken, 22 yaşındaki Li şunları söyledi:



"Ben Google'ı kullanıyorum. Belki şimdi bir arama motoru daha eksilecek. O zaman daha az içeriğe ulaşabileceğiz. Araştırma olanaklarımız daha da kısıtlanacak."

