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Dünya

Çin'den Google'a özgürlük

Çin Sanayi ve Haberleşme Teknolojisi Bakanı Li Yicong, Google'ın Çin'den çekilip çekilmemesi hususundaki kararında özgür olduğunu söyledi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - Çin Sanayi ve Haberleşme Teknolojisi Bakanı Li Yicong, Google'ın Çin'den çekilip çekilmemesi hususundaki kararında özgür olduğunu söyledi.
     
Çin Uluslararası Radyosunun haberine göre, Çin Milli Halk Meclisinin yıllık toplantılarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Li, Google'ın Çin'de kalması durumunda, ülkenin yasalarına uymak şartıyla Çin'deki internet pazarını genişletmesini destekleyeceklerini belirtti.
    
Li, Google'ın, Çin'den ayrılmak istemesi durumunda gerekli prosedürü izleyeceklerini ifade ederek, bu durumun Çin'in internet pazarına büyük bir etkisinin olmayacağını kaydetti.
    
"Umarım Google Çin yasa ve yönetmeliklerine uyar" diyen Li, Google'ın Çin yasalarına "sorumsuz ve dostça olmayan" yaklaşımları olması durumunda sonuçlarına katlanması gerektiğini söyledi.
    
Li, Google'ın Çin'den çekilip çekilmeme kararında özgür olduğunun altını çizerek, Çin'in internet ağının açık olduğunu ve ülkenin yasalarına göre yönetildiğini sözlerine ekledi.
    
Çin ile Google arasında geçen aylarda yaşanan sansür ve siber saldırı krizinin ardından ABD'nin de Çin'i internet özgürlüğü ile ilgili eleştirmesiyle iki ülke ilişkileri gerilmişti.


 

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