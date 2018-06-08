Çin'den Gomis'e teklif: Değerini bulan satılır

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Gol kralı Gomis'e Çin'den ciddi bir teklif geldi. Galatasaray yönetimi, 'değerini bulan satılır' mesajını verdi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray forması altında attığı 29 golle rekorları alt üst eden Bafetimbi Gomis için taraftarları üzecek bir haber geldi. Mali şartlar ve aldığı astronomik teklif yüzünden Gomis’le vedalaşılabileceği öğrenildi. UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarına takılarak ‘Sattığın kadar oyuncu al’ yaptırımıyla karşı karşıya kalan Mustafa Cengiz yönetimi, şu ana kadar kulübe gelen tek resmi teklifi değerlendirme kararı aldı. Bu transfer için çok ısrarcı olan Çinliler’in ilk teklifinin 10 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fransız yıldız için en az 15 milyon Euro’luk bir teklif bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Uzak Doğu temsilcileriyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Menajerler aracılığıyla devam edecek görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılacak.

2.5 milyon Euro'ya alındı

Eğer Çinliler, G.Saray’ın istediği 15 milyon Euro rakamına yaklaşırsa, Fatih Terim’le görüşülerek transfere onay verilmesi planlanıyor. 33 yaşındaki futbolcu, sezon başında Swensea’dan 2.5 milyon Euro’ya kadroya katılmıştı. Hem yaşı hem büyük maçlarda etkisiz kalması hem de Çinliler’in cazip teklifine sıcak bakması nedeniyle Gomis’e izin çıkabileceği konuşuluyor.

Değerini bulan satılır

Kemer sıkma politikası uygulayacak olan Mustafa Cengiz yönetimi, sezon başında gelen yabancıların yıllık ücretlerinin yüksek olmasından dolayı çok rahatsız. Cengiz bu yüzden “Kim olursa olsun değerini bulanı satarız” mesajı veriyor. Sarı-Kırmızılılar, teklifin 15 milyon Euro seviyelerine revize edilmesi halinde, gelen parayla 2 forvet birden alabilecek bütçe sağlayabilir.

3 yıl için 30 milyon Euro

Bafetimbi Gomis, Galatasaray’da çok mutlu olmasına rağmen, kariyerinin sonlarında gelen cazip teklifi geri çevirmek istemiyor. Çinliler’in, Gomis’e yıllık 10 milyon Euro’dan 3 yıl için 30 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Bu astronomik rakam nedeniyle Gomis’in kafasının karıştığı ve ayrılığı ciddi ciddi düşünmeye başladığı bildirildi. Golcü futbolcu iki tarafın yapacağı görüşmelerden çıkacak sonucu beklemeye başladı.

Zam şartını masaya sürecek

Cimbom'la daha 2 sene sözleşmesi bulunan ve yıllık net olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Fransız yıldız, Çinliler’in teklifi üzerinde kalmak için zam istemeye hazırlandığı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi faktörünü ve taraftarlar ile arasındaki güçlü bağı göz önüne alan Gomis’in, kalması için ücretinde zam beklentisi oluştuğu ve bunun için yönetimle temasa geçmeyi düşündüğü bildirildi. Çin’den yıllık 10 milyon Euro’luk teklif alan Gomis’in, G.Saray’da ücretinin 5 milyon Euro’ya çıkarılmasını istediği ifade edildi. Kral’a imza parası olarak da 2.5 milyon Euro ödenmişti.